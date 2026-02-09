Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300 - 09.02.2026
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300 - 09.02.2026, ПРАЙМ
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300
Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T12:32+0300
2026-02-09T12:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867314631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13c80452f91489d89231d103430ab89.jpg
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вы хорошо знаете, мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Алиханов отметил, что дальше в очереди на сертификацию пассажирский импортозамещенный самолет Superjet. Сертификация МС-21 такое ожидается до конца 2026 года. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
12:32 09.02.2026
 
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300

Алиханов: сертификация Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Вы хорошо знаете, мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Алиханов отметил, что дальше в очереди на сертификацию пассажирский импортозамещенный самолет Superjet. Сертификация МС-21 такое ожидается до конца 2026 года.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Пассажирский самолет Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Индийская авиакомпания объявила о планах по производству Ил-114-300
29 января, 12:50
 
