https://1prime.ru/20260209/il114-867314798.html

Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300

Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300 - 09.02.2026, ПРАЙМ

Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300

Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T12:32+0300

2026-02-09T12:32+0300

2026-02-09T12:32+0300

бизнес

финансы

россия

рф

франция

канада

антон алиханов

виталий савельев

минпромторг

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867314631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13c80452f91489d89231d103430ab89.jpg

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вы хорошо знаете, мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Алиханов отметил, что дальше в очереди на сертификацию пассажирский импортозамещенный самолет Superjet. Сертификация МС-21 такое ожидается до конца 2026 года. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

https://1prime.ru/20260129/indiya-867004975.html

рф

франция

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, рф, франция, канада, антон алиханов, виталий савельев, минпромторг, росавиация, воздушный транспорт