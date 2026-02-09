https://1prime.ru/20260209/il114-867314798.html
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300
Глава Минпромторга рассказал о сроках сертификации Ил-114-300
2026-02-09T12:32+0300
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Сертификация пассажирского самолета Ил-114-300 ожидается в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Вы хорошо знаете, мы Ту-214 сертифицировали в прошлом году, Ил-114, наверное, будет следующей машиной в ближайшие месяцы. Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию. Это такой длительный процесс", - сказал министр в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Алиханов отметил, что дальше в очереди на сертификацию пассажирский импортозамещенный самолет Superjet. Сертификация МС-21 такое ожидается до конца 2026 года. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 ожидаются к концу февраля текущего года - 23 февраля. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
