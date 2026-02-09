Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля зерновых стала самой крупной в аграрном экспорте в 2025 году - 09.02.2026
Доля зерновых стала самой крупной в аграрном экспорте в 2025 году
Доля зерновых стала самой крупной в аграрном экспорте в 2025 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
Доля зерновых стала самой крупной в аграрном экспорте в 2025 году
Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T18:14+0300
2026-02-09T18:14+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
агроэкспорт
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "В структуре российского аграрного экспорта доминируют поставки зерновых - 30% от общего объема в 2025 году", - сказал он на пленарной сессии выставки "Продэкспо-2026". Ильюшин добавил, что доля масложировой продукции заняла 22% от общего объема, рыбы и морепродуктов - 15%. При этом структура постепенно меняется в сторону роста поставок продукции с добавленной стоимостью. В том числе, готовых продуктов питания. По его словам, за последние 5 лет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. "Изменение структуры делает аграрный экспорт более устойчивым, менее зависимым от ситуации на сырьевых рынках", - подчеркнул Ильюшин. Он отметил, что в прошлом году экспорт категорий продукции с высокой добавленной стоимостью сохранил позитивную динамику. Так, поставки мясной продукции выросли на 22%, молочной - на 13%, кондитерских изделий - на 13%, макарон - почти на четверть, готовой мясной продукции - на 15%, чая и кофе - почти на треть. Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте продукции агропромышленного комплекса до 25% к 2030 году.
2026
сельское хозяйство, россия, оксана лут, агроэкспорт
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Агроэкспорт
18:14 09.02.2026
 
Доля зерновых стала самой крупной в аграрном экспорте в 2025 году

Ильюшин: доля зерновых в российском экспорте продукции АПК стала крупнейшей в 2025 году

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"В структуре российского аграрного экспорта доминируют поставки зерновых - 30% от общего объема в 2025 году", - сказал он на пленарной сессии выставки "Продэкспо-2026".
Ильюшин добавил, что доля масложировой продукции заняла 22% от общего объема, рыбы и морепродуктов - 15%.
При этом структура постепенно меняется в сторону роста поставок продукции с добавленной стоимостью. В том числе, готовых продуктов питания.
По его словам, за последние 5 лет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. "Изменение структуры делает аграрный экспорт более устойчивым, менее зависимым от ситуации на сырьевых рынках", - подчеркнул Ильюшин.
Он отметил, что в прошлом году экспорт категорий продукции с высокой добавленной стоимостью сохранил позитивную динамику. Так, поставки мясной продукции выросли на 22%, молочной - на 13%, кондитерских изделий - на 13%, макарон - почти на четверть, готовой мясной продукции - на 15%, чая и кофе - почти на треть.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте продукции агропромышленного комплекса до 25% к 2030 году.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Россия по итогам 2025 года собрала третий в истории объем зерновых
Сельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутАгроэкспорт
 
 
