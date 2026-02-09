Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 56 тысяч пунктов - 09.02.2026
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 56 тысяч пунктов
2026-02-09T03:35+0300
2026-02-09T03:40+0300
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, превысив отметку в 56 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые семь минут после начала торгов поднялся на 3,36 процентных пункта, до отметки в 56 078,31 пункта. В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
рынок, торги, япония, nikkei
Рынок, Торги, Экономика, ЯПОНИЯ, Nikkei
03:35 09.02.2026 (обновлено: 03:40 09.02.2026)
 
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 56 тысяч пунктов

РИА Новости: Nikkei превысил 56 тысяч пунктов после победы ЛДП на выборах

ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже после открытия торгов в понедельник взлетел более чем на 3,3 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, превысив отметку в 56 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые семь минут после начала торгов поднялся на 3,36 процентных пункта, до отметки в 56 078,31 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
 
Заголовок открываемого материала