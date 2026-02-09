https://1prime.ru/20260209/indeks-867302724.html
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в понедельник взлетел более чем на 5,6 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T03:53+0300
2026-02-09T03:53+0300
2026-02-09T04:05+0300
рынок
торги
экономика
япония
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867302724.jpg?1770599131
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в понедельник взлетел более чем на 5,6 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, кратковременно побив отметку в 57 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через 21 минуту после начала торгов поднялся на 5,65 процентных пункта, до отметки в 57 316,39 пункта. В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, япония, nikkei
Рынок, Торги, Экономика, ЯПОНИЯ, Nikkei
Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
РИА Новости: индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся выше 57 тысяч пунктов
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже в первые полчаса торгов в понедельник взлетел более чем на 5,6 процентных пункта на фоне оглушительной победы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, кратковременно побив отметку в 57 тысяч пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, через 21 минуту после начала торгов поднялся на 5,65 процентных пункта, до отметки в 57 316,39 пункта.
В Японии 8 февраля состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования ЛДП одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.