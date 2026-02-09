https://1prime.ru/20260209/iran-867321183.html
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана
Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T15:15+0300
2026-02-09T15:15+0300
2026-02-09T15:15+0300
газ
иран
сша
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Возможность обсуждения на переговорах (с США - ред.) снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, (готов ли Вашингтон - ред.) в ответ снять все санкции, (наложенные на Иран - ред.)", - приводит слова Эслами агентство ISNA.
https://1prime.ru/20260206/iran-867252741.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, иран, сша, тегеран
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана
Эслами: Иран снизит уровень обогащения урана, если США снимут санкции с Тегерана