2026-02-09T15:15+0300
ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Возможность обсуждения на переговорах (с США - ред.) снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, (готов ли Вашингтон - ред.) в ответ снять все санкции, (наложенные на Иран - ред.)", - приводит слова Эслами агентство ISNA.
15:15 09.02.2026
 
В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.
"Возможность обсуждения на переговорах (с США - ред.) снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, (готов ли Вашингтон - ред.) в ответ снять все санкции, (наложенные на Иран - ред.)", - приводит слова Эслами агентство ISNA.
