https://1prime.ru/20260209/iran-867321183.html

В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана

В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана - 09.02.2026, ПРАЙМ

В Иране назвали условие, при котором могут снизить уровень обогащения урана

Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T15:15+0300

2026-02-09T15:15+0300

2026-02-09T15:15+0300

газ

иран

сша

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ТЕГЕРАН, 9 фев - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть на переговорах с США возможность снижения уровня обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Тегерана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Возможность обсуждения на переговорах (с США - ред.) снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60%, зависит от того, (готов ли Вашингтон - ред.) в ответ снять все санкции, (наложенные на Иран - ред.)", - приводит слова Эслами агентство ISNA.

https://1prime.ru/20260206/iran-867252741.html

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, иран, сша, тегеран