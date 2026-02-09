https://1prime.ru/20260209/istochnik-867300165.html

Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник

Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник - 09.02.2026, ПРАЙМ

Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник

Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T00:01+0300

2026-02-09T00:01+0300

2026-02-09T00:33+0300

общество

рф

украина

москва

вс рф

фсб

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867300165.jpg?1770586412

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он разговаривает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", - сказал собеседник агентства. Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.

рф

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, украина, москва, вс рф, фсб, ск рф