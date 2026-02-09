https://1prime.ru/20260209/istochnik-867300165.html
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он разговаривает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", - сказал собеседник агентства. Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.
