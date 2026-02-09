Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/istochnik-867300165.html
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник - 09.02.2026, ПРАЙМ
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T00:01+0300
2026-02-09T00:33+0300
общество
рф
украина
москва
вс рф
фсб
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867300165.jpg?1770586412
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он разговаривает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", - сказал собеседник агентства. Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.
рф
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, украина, москва, вс рф, фсб, ск рф
Общество , РФ, УКРАИНА, МОСКВА, ВС РФ, ФСБ, СК РФ
00:01 09.02.2026 (обновлено: 00:33 09.02.2026)
 
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник

РИА Новости: жизни генерала Алексеева ничего не угрожает

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя, он разговаривает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", - сказал собеседник агентства.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины.
 
ОбществоРФУКРАИНАМОСКВАВС РФФСБСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала