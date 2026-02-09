Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Партия премьера Японии получила две трети мест в нижней палате парламента
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала оглушительную победу по итогам выборов в ключевую нижнюю палату парламента, получив более двух третей мест, или 316 из 465 мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий. Исходя из анализа результатов ЛДП под руководством предыдущих председателей, который провели РИА Новости, это стало ее лучшим результатом за последние 20 лет. До этого рекордное число мест партия получала при Дзюнъитиро Коидзуми в 2025 году (296 мест) и Синдзо Абэ в 2012 году (294 места). Публикация данных избирательных комиссий по итогам состоявшегося в воскресенье голосования велась в прямом эфире основными телеканалами. Вместе с партнёром по коалиции, Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай), получившего 36 депутатских портфелей, ЛДП теперь обладают 352 из 465 мест. Главный оппозиционный блок, "Альянс центристских реформ", созданный из депутатов Конституционно-демократической партии и Партии "Комэйто", существенно ухудшил свой результат, получив лишь 49 мандатов против 172 до роспуска нижней палаты парламента. Прорыв совершили Партия "Сансэйто", которая увеличила по итогам выборов число мест с двух до роспуска нижней палаты парламента до 15, а также Партия "Команда будущего", которая получила 11 мандатов против одного до роспуска. Народно-демократическая партия получила 28 депутатских портфелей, Коммунистическая партия Японии - 4 места, созданный в январе "Альянс за снижение налогов и патриотический союз "Юкоку" - одно место, Партия "Рэйва Синсэнгуми" - одно место. Ещё четыре мандата получили беспартийные кандидаты. Общая явка на выборах в нижнюю палату парламента Японии составила 55,68%. Осенью 2024 года явка составила 53,85%. Очередная сессия парламента после выборов может быть созвана 18 февраля. В этот же день состоятся и выборы премьер-министра страны, которым, как правило, становится председатель победившей партии. Как ожидается, очередная сессия парламента продлится 150 дней до середины июля.
00:25 09.02.2026 (обновлено: 00:41 09.02.2026)
 
