Кадыров заявил о снижении административного давления на бизнес в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Административное давление на бизнес последовательно снижается в Чечне, отклонено 89% внеплановых проверок, сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым. "Прокуратура сопровождает реализацию национальных проектов, ведётся системная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Последовательно снижается административное давление на бизнес: отклонено 89% внеплановых проверок. Это один из лучших показателей в стране", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что в республике налажено чёткое взаимодействие между надзорными органами, правоохранительными структурами и исполнительной властью.
