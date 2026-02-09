https://1prime.ru/20260209/kadyrov-867334034.html

Кадыров заявил о снижении административного давления на бизнес в Чечне

2026-02-09T21:33+0300

ГРОЗНЫЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Административное давление на бизнес последовательно снижается в Чечне, отклонено 89% внеплановых проверок, сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым. "Прокуратура сопровождает реализацию национальных проектов, ведётся системная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Последовательно снижается административное давление на бизнес: отклонено 89% внеплановых проверок. Это один из лучших показателей в стране", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что в республике налажено чёткое взаимодействие между надзорными органами, правоохранительными структурами и исполнительной властью.

