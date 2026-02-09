Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров заявил о снижении административного давления на бизнес в Чечне
Кадыров заявил о снижении административного давления на бизнес в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Административное давление на бизнес последовательно снижается в Чечне, отклонено 89% внеплановых проверок, сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым. "Прокуратура сопровождает реализацию национальных проектов, ведётся системная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Последовательно снижается административное давление на бизнес: отклонено 89% внеплановых проверок. Это один из лучших показателей в стране", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что в республике налажено чёткое взаимодействие между надзорными органами, правоохранительными структурами и исполнительной властью.
россия, чечня, рамзан кадыров, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров, Бизнес
21:33 09.02.2026
 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Административное давление на бизнес последовательно снижается в Чечне, отклонено 89% внеплановых проверок, сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым.
"Прокуратура сопровождает реализацию национальных проектов, ведётся системная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Последовательно снижается административное давление на бизнес: отклонено 89% внеплановых проверок. Это один из лучших показателей в стране", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что в республике налажено чёткое взаимодействие между надзорными органами, правоохранительными структурами и исполнительной властью.
Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов
25 декабря 2025, 04:47
 
