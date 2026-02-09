https://1prime.ru/20260209/kahovka-867300017.html

При обстреле рынка в Каховке пострадали три человека

2026-02-09T00:01+0300

2026-02-09T00:01+0300

2026-02-09T00:38+0300

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

всу

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Три человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ рынка в Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За прошедшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения. Один из пострадавших госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", - написал Сальдо в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Новой Каховке пострадало здание больницы, в селе Раденск загорелся дом, в селе Гладковка поврежден микроавтобус. "Окружные и территориальные администрации и спасатели работают на местах, несмотря на постоянную угрозу со стороны вражеских беспилотников", - заключил он.

херсонская область

новая каховка

2026

