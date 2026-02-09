Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде

https://1prime.ru/20260209/kallas-867337405.html

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года проявлением "европейской гордости", передает издание Politico. "Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно", — сказала она. Церемония открытия Игр прошла на арене "Сан-Сиро" в Милане. Вэнса и его супругу показали на крупных экранных дисплеях стадиона во время прохода американской делегации. Некоторые зрители встретили их свистом и негативными выкриками. Белый дом 5 декабря 2025 года обнародовал новую Стратегию национальной безопасности, в которой подчеркивает необходимость для Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В этом документе также указывается, что США расходятся во мнениях с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США нацелена на указание ЕС его положения и попытку предотвратить втягивание Вашингтона в его инициативы по утверждению либерального порядка.

