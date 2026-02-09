https://1prime.ru/20260209/kaluga-867311094.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщила Росавиация."Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

