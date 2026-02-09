Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщила Росавиация."Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
калуга, росавиация, россия, воздушный транспорт
11:20 09.02.2026 (обновлено: 11:21 09.02.2026)
 
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщила Росавиация.

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
