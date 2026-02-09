В России в течение года появится единый реестр банковских карт

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
банки
финансы
россия
госдума
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян - из этого реестра будет видно, сколько у каждого гражданина карт и в каких банках они оформлены, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев. В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. "Вы знаете, что это ограничение по банкам - по картам. Здесь, мне кажется, нам удалось отработать с Центральным банком. В первую очередь Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт", - сказал он, выступая в Госдуме. Он добавил, что здесь ЦБ и Минцифры "хорошо поработали", все чувствительные моменты сняты. "И сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере", - заключил Лебедев.
банки, финансы, россия, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Госдума
15:32 09.02.2026
 
Банковские карты
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян - из этого реестра будет видно, сколько у каждого гражданина карт и в каких банках они оформлены, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.
"Вы знаете, что это ограничение по банкам - по картам. Здесь, мне кажется, нам удалось отработать с Центральным банком. В первую очередь Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт", - сказал он, выступая в Госдуме.
Он добавил, что здесь ЦБ и Минцифры "хорошо поработали", все чувствительные моменты сняты. "И сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере", - заключил Лебедев.
 
