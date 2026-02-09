https://1prime.ru/20260209/karty-867321695.html

В России в течение года появится единый реестр банковских карт

2026-02-09T15:32+0300

банки

финансы

россия

госдума

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян - из этого реестра будет видно, сколько у каждого гражданина карт и в каких банках они оформлены, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев. В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. "Вы знаете, что это ограничение по банкам - по картам. Здесь, мне кажется, нам удалось отработать с Центральным банком. В первую очередь Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт", - сказал он, выступая в Госдуме. Он добавил, что здесь ЦБ и Минцифры "хорошо поработали", все чувствительные моменты сняты. "И сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере", - заключил Лебедев.

