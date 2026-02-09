Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/kuba-867323359.html
РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе
РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе - 09.02.2026, ПРАЙМ
РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе
Российские авиакомпании на фоне топливного кризиса на Кубе вынуждены корректировать свои полетные программы, туристам необходимо быть на связи с туроператорами... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T16:00+0300
2026-02-09T16:00+0300
бизнес
туризм
россия
куба
сша
гавана
дональд трамп
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские авиакомпании на фоне топливного кризиса на Кубе вынуждены корректировать свои полетные программы, туристам необходимо быть на связи с туроператорами и перевозчиками, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Российские авиакомпании и туроператоры будут корректировать свои полетные программы - это уже происходит. Нужно находиться на связи с турагентами, туроператорами для принятия решения, если программа будет корректироваться", - отмечает Горин. По его словам, разрешение сложившейся ситуации напрямую зависит от возможности Кубы осуществлять заправку авиатранспорта. "Поэтому вопрос сейчас в плоскости именно кубинской стороны, и они ввели ограничения на заправку на один месяц", - добавил Горин. "Рейсы между Россией и Кубой выполняются в облет территорий из-за действующих международных ограничений для российских авиакомпаний. Производить дозаправку в третьих странах довольно-таки сложно в нынешней ситуации", - пояснил Горин. По его словам, пассажирам и туристам рекомендуется внимательно следить за информацией от авиакомпаний. "В случае отмены рейсов, пассажиры авиакомпании могут оформлять вынужденный возврат билета в связи с отменой рейса, либо перебронировать на другие даты, или, в том числе, рассматривать варианты перебронирования направлений. То же самое касается и туристов", - заключил он. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, сообщало ранее агентство EFE со ссылкой на источники.
https://1prime.ru/20260209/kuba-867322744.html
https://1prime.ru/20260209/kuba-867312267.html
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ee372c1a35f32bc1250eef73888177d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, куба, сша, гавана, дональд трамп, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп, Российский союз туриндустрии
16:00 09.02.2026
 
РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе

РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за топливного кризиса на Кубе

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские авиакомпании на фоне топливного кризиса на Кубе вынуждены корректировать свои полетные программы, туристам необходимо быть на связи с туроператорами и перевозчиками, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Российские авиакомпании и туроператоры будут корректировать свои полетные программы - это уже происходит. Нужно находиться на связи с турагентами, туроператорами для принятия решения, если программа будет корректироваться", - отмечает Горин.
Туристы на пляже на Кубе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
На Кубе часть отелей приостановила работу из-за топливного кризиса
15:51
По его словам, разрешение сложившейся ситуации напрямую зависит от возможности Кубы осуществлять заправку авиатранспорта. "Поэтому вопрос сейчас в плоскости именно кубинской стороны, и они ввели ограничения на заправку на один месяц", - добавил Горин.
"Рейсы между Россией и Кубой выполняются в облет территорий из-за действующих международных ограничений для российских авиакомпаний. Производить дозаправку в третьих странах довольно-таки сложно в нынешней ситуации", - пояснил Горин.
По его словам, пассажирам и туристам рекомендуется внимательно следить за информацией от авиакомпаний. "В случае отмены рейсов, пассажиры авиакомпании могут оформлять вынужденный возврат билета в связи с отменой рейса, либо перебронировать на другие даты, или, в том числе, рассматривать варианты перебронирования направлений. То же самое касается и туристов", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, сообщало ранее агентство EFE со ссылкой на источники.
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В РСТ рассказали о ситуации с возвращением российских туристов с Кубы
11:45
 
БизнесТуризмРОССИЯКУБАСШАГаванаДональд ТрампРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала