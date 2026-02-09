https://1prime.ru/20260209/kuba-867323359.html

РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе

РСТ: российские авиакомпании корректируют полеты из-за кризиса на Кубе

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские авиакомпании на фоне топливного кризиса на Кубе вынуждены корректировать свои полетные программы, туристам необходимо быть на связи с туроператорами и перевозчиками, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Российские авиакомпании и туроператоры будут корректировать свои полетные программы - это уже происходит. Нужно находиться на связи с турагентами, туроператорами для принятия решения, если программа будет корректироваться", - отмечает Горин. По его словам, разрешение сложившейся ситуации напрямую зависит от возможности Кубы осуществлять заправку авиатранспорта. "Поэтому вопрос сейчас в плоскости именно кубинской стороны, и они ввели ограничения на заправку на один месяц", - добавил Горин. "Рейсы между Россией и Кубой выполняются в облет территорий из-за действующих международных ограничений для российских авиакомпаний. Производить дозаправку в третьих странах довольно-таки сложно в нынешней ситуации", - пояснил Горин. По его словам, пассажирам и туристам рекомендуется внимательно следить за информацией от авиакомпаний. "В случае отмены рейсов, пассажиры авиакомпании могут оформлять вынужденный возврат билета в связи с отменой рейса, либо перебронировать на другие даты, или, в том числе, рассматривать варианты перебронирования направлений. То же самое касается и туристов", - заключил он. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. Власти Кубы уведомили международные авиакомпании, что в понедельник на острове закончится авиационное топливо, сообщало ранее агентство EFE со ссылкой на источники.

