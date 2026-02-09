Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.02.2026

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов понедельника
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов понедельника
Рубль по итогам торгов понедельника продолжил снижение к юаню третью сессию кряду, следует из данных Московской биржи. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T19:25+0300
2026-02-09T19:25+0300
19:25 09.02.2026
 
Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов понедельника

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов понедельника

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника продолжил снижение к юаню третью сессию кряду, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки и составил 11,17 рубля.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожал на 1%, до 68,73 доллара за баррель.
Продолжение снижения
Юань вырос на 0,21%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,1-11,21 рубля.
Валюты немного усилились к рублю, возможно, спрос на юани может быть выше среднего из-за приближающихся продолжительных новогодних каникул в Китае, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В то же время общие ожидания на рынке по решению ЦБ в эту пятницу сместились в пользу монетарной паузы. Это негатив для акций, но благоприятно для рубля. В то же время мы считаем, что варианты снижения ключевой ставки шагом до 50 базисных пунктов тоже будут рассмотрены регулятором. Продажи валюты по бюджетному правилу остаются примерно на январском уровне. Сырьевые активы, включая нефть и золото, вернулись к росту. Впрочем, новые анонсированные санкционные решения со стороны ЕС могут оказать давление на экспорт нефти", - добавил он.
Равновесие на российском валютном рынке продолжает медленно смещаться в сторону ослабления рубля. Несмотря на свойственный началу года слабый спрос импорта на иностранную валюту, ограниченность ее поступления от экспорта становится все более ощутимой для курса рубля, отметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Прогноз
Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню - 11-11,3, к доллару - 76,5-78,5 рубля, поделился Шепелев.
"Ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами. Пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным представляется сохранение относительно сильных позиций рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
