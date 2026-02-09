https://1prime.ru/20260209/lenta-867309060.html

"Лента" увеличила выручку почти на четверть в 2025 году

"Лента" увеличила выручку почти на четверть в 2025 году - 09.02.2026, ПРАЙМ

"Лента" увеличила выручку почти на четверть в 2025 году

09.02.2026 - Ритейлер "Группа Лента" по итогам прошлого года увеличил выручку на 24,2%, до 1,104 триллиона рублей, следует из сообщения компании.

2026-02-09

2026-02-09T10:35+0300

2026-02-09T10:49+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ритейлер "Группа Лента" по итогам прошлого года увеличил выручку на 24,2%, до 1,104 триллиона рублей, следует из сообщения компании.В том числе за четвёртый квартал выручка составила 322,3 миллиарда рублей, увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Розничные продажи ритейлера в 2025 году выросли на 24,2% и составили 1,094 триллиона рублей. В четвертом квартале они увеличились на 22,4% и составили 319,8 миллиарда рублей.Сопоставимые продажи (LFL) в 2025 году выросли на 10,4% в результате роста LFL-среднего чека на 9,3% и LFL-трафика на 1%.В четвертом квартале 2025 года сопоставимые продажи (LFL) выросли на 8% в годовом выражении на фоне роста LFL-среднего чека на 7,9% и LFL-трафика на 0,1%."Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 31 декабря 2025 года под управлением группы находилось 270 гипермаркетов, 373 супермаркета, 3 928 магазина у дома и 1 985 магазинов дрогери.

