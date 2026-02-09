Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ

https://1prime.ru/20260209/makh--867313901.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Более 145 тысяч компаний за три месяца присоединились к платформе для партнеров в Max, позволяющей бизнесу интегрировать свои сервисы: среди них Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, аэропорт "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной платформы. "Max постоянно развивает платформу для партнеров, регулярно добавляя новую функциональность. За три месяца с момента запуска платформы к ней присоединились более 145 тысяч компаний и организаций, в том числе: Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково, - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что весной 2026 года платформа станет доступна всем представителям бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым. В октябре 2025 года МАХ запустил сервис "Платформа для партнеров". Она позволяет бизнесу интегрировать в мессенджер свои сервисы. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
