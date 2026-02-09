Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ - 09.02.2026
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ - 09.02.2026, ПРАЙМ
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ
Более 145 тысяч компаний за три месяца присоединились к платформе для партнеров в Max, позволяющей бизнесу интегрировать свои сервисы: среди них Ozon, "Магнит", | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Более 145 тысяч компаний за три месяца присоединились к платформе для партнеров в Max, позволяющей бизнесу интегрировать свои сервисы: среди них Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, аэропорт "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной платформы. "Max постоянно развивает платформу для партнеров, регулярно добавляя новую функциональность. За три месяца с момента запуска платформы к ней присоединились более 145 тысяч компаний и организаций, в том числе: Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково, - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что весной 2026 года платформа станет доступна всем представителям бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым. В октябре 2025 года МАХ запустил сервис "Платформа для партнеров". Она позволяет бизнесу интегрировать в мессенджер свои сервисы. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
12:17 09.02.2026
 
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ

Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров Max за три месяца

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМАХ
МАХ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
МАХ . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Более 145 тысяч компаний за три месяца присоединились к платформе для партнеров в Max, позволяющей бизнесу интегрировать свои сервисы: среди них Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, аэропорт "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной платформы.
"Max постоянно развивает платформу для партнеров, регулярно добавляя новую функциональность. За три месяца с момента запуска платформы к ней присоединились более 145 тысяч компаний и организаций, в том числе: Ozon, "Магнит", Х5, "ВкусВилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2, ЦУМ, международный аэропорт Внуково, - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что весной 2026 года платформа станет доступна всем представителям бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
В октябре 2025 года МАХ запустил сервис "Платформа для партнеров". Она позволяет бизнесу интегрировать в мессенджер свои сервисы.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Россияне смогут получать одноразовый код для "Госуслуг" в мессенджере Мах
20 августа 2025, 12:06
20 августа 2025, 12:06
 
