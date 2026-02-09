Росавиация рассказала о планах запустить авиасообщение с Малайзией

https://1prime.ru/20260209/malayziya-867319782.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Росавиация рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между Россией и Малайзией, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин в октябре 2025 года сообщал, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. Он говорил тогда, что полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что на первом этапе планируется выполнение полетов из Москвы на остров Лангкави, пользующийся популярностью у российских туристов, а в перспективе будет рассмотрена возможность запуска рейсов из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока. "В этом году мы планируем все-таки дожать историю с Малайзией. Мы видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении, работаем с авиакомпаниями, с малазийскими авиационными властями", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24". Глава Росавиации отметил, что ведомство постоянно уделяет высокое внимание развитию международных авиаперевозок. Например, в прошлом году было возобновлено авиасообщение с Саудовской Аравией, Филиппинами и Абхазией.
Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин в октябре 2025 года сообщал, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. Он говорил тогда, что полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что на первом этапе планируется выполнение полетов из Москвы на остров Лангкави, пользующийся популярностью у российских туристов, а в перспективе будет рассмотрена возможность запуска рейсов из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока.
"В этом году мы планируем все-таки дожать историю с Малайзией. Мы видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении, работаем с авиакомпаниями, с малазийскими авиационными властями", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24
".
Глава Росавиации отметил, что ведомство постоянно уделяет высокое внимание развитию международных авиаперевозок. Например, в прошлом году было возобновлено авиасообщение с Саудовской Аравией, Филиппинами и Абхазией.
