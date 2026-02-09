https://1prime.ru/20260209/minfin-867332133.html
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 5,7%
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 5,7% - 09.02.2026, ПРАЙМ
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 5,7%
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 382,7 миллиарда рублей, или на... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T19:36+0300
2026-02-09T19:36+0300
2026-02-09T19:36+0300
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_8f99f6b4af008276018d2f3c79202db0.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 382,7 миллиарда рублей, или на 5,7% от плановых бюджетных назначений, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2026 года составило 382,7 млрд рублей или 5,7% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. Так, на 1 февраля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты: "Продолжительная и активная жизнь" – 16,9% и "Семья" – 8,5%. За ними следуют "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 3,8%; "Кадры" – 3,6%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 2,8%; "Новые атомные и энергетические технологии" – 2,4%; "Молодежь и дети" – 2,2%; "Экологическое благополучие" – 2,1%; "Инфраструктура для жизни" – 1,9%; "Новые технологии сбережения здоровья" – 1,9%. Уровень исполнения чуть ниже остальных имеют нацпроекты "Туризм и гостеприимство" – 1,0%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 0,6; "Международная кооперация и экспорт" – 0,4%; "Эффективная и конкурентная экономика" – 0,3%; "Новые материалы и химия" – 0,3%; "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 0,3% и "Беспилотные авиационные системы" – 0,2%. Пока нулевой уровень исполнения у нацпроектов "Эффективная транспортная система"; "Средства производства и автоматизации" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
https://1prime.ru/20260105/liderstvo-866226577.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b156d967eea60e03189b19e024ca53c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 5,7%
Минфин: расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля исполнены на 5,7% от плана
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 382,7 миллиарда рублей, или на 5,7% от плановых бюджетных назначений, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2026 года составило 382,7 млрд рублей или 5,7% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
Так, на 1 февраля лидерами по расходованию средств стали нацпроекты: "Продолжительная и активная жизнь" – 16,9% и "Семья" – 8,5%.
За ними следуют "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 3,8%; "Кадры" – 3,6%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 2,8%; "Новые атомные и энергетические технологии" – 2,4%; "Молодежь и дети" – 2,2%; "Экологическое благополучие" – 2,1%; "Инфраструктура для жизни" – 1,9%; "Новые технологии сбережения здоровья" – 1,9%.
Уровень исполнения чуть ниже остальных имеют нацпроекты "Туризм и гостеприимство" – 1,0%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 0,6; "Международная кооперация и экспорт" – 0,4%; "Эффективная и конкурентная экономика" – 0,3%; "Новые материалы и химия" – 0,3%; "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 0,3% и "Беспилотные авиационные системы" – 0,2%.
Пока нулевой уровень исполнения у нацпроектов "Эффективная транспортная система"; "Средства производства и автоматизации" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства