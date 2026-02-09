https://1prime.ru/20260209/minfin-867336856.html
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
2026-02-09T23:15+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении. Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине. "Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
