Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/minfin-867336856.html
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров - 09.02.2026, ПРАЙМ
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:15+0300
2026-02-09T23:15+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении. Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине. "Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении. Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
https://1prime.ru/20260129/marketpleysy-867010164.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минфин
23:15 09.02.2026
 
Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

Минфин разработал законопроект об условиях льготного НДС для детских товаров

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, уточняющий необходимые документы для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, которая облагается НДС в размере 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Во избежание возникновения споров, касающихся отнесения продукции к детской категории, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс", - говорится в сообщении.
Данный законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, отметили в Минфине.
"Законопроектом уточняется, какие документы могут использоваться для подтверждения отнесения продукции к товарам, подлежащим налогообложению по льготной ставке НДС в размере 10%", - отмечается в сообщении.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Силуанов призвал ввести НДС на импортные товары электронной торговли
29 января, 14:30
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала