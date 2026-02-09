https://1prime.ru/20260209/minpromtorg-867324232.html

Минпромторг разработал порядок предоставления субсидий производителям РЗМ

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил проект решения о порядке предоставления субсидий производителям продукции из редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки, следует из документа, опубликованного на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. В конце января замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров заявил, что субсидия на компенсацию затрат, понесенных производителями редких и редкоземельных металлов от предоставления скидки, может быть запущена в этом году. "Минпромторгом России разработано решение о порядке предоставления субсидии российским производителям товарной продукции редких и редкоземельных металлов на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции … с целью повышения спроса на товарную продукцию редких и редкоземельных металлов (далее – РМ и РЗМ), произведенную на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что введение механизма компенсации недополученных доходов производителей при предоставлении скидок позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции из РМ и РЗМ по отношению к импортным аналогам и стимулировать ее использование в технологических цепочках российских промышленных предприятий. "Применение субсидии создает дополнительные экономические стимулы для расширения объёмов реализации продукции, повышения загрузки производственных мощностей и обеспечения стабильности финансовых показателей производителей РМ и РЗМ", - добавляется там же. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, субсидии на НИОКР и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции РМ и РЗМ, рассказали в январе РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

