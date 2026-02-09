https://1prime.ru/20260209/mishustin-867324641.html
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником - 09.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T16:29+0300
2026-02-09T16:29+0300
2026-02-09T16:29+0300
общество
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_88756744e31bccbbf243d8f9faaf683e.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации. "Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов. "Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.
https://1prime.ru/20260209/aviatsiya-867306503.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865466069_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_8db76e39154eb27da37517654d51d966.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, михаил мишустин
Общество , РФ, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.
Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации.
"Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ
в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов.
"Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией