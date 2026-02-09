Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-09T16:29+0300
2026-02-09T16:29+0300
общество
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации. "Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов. "Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.
общество , рф, михаил мишустин
Общество , РФ, Михаил Мишустин
16:29 09.02.2026
 
Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником

Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником.
Указом президента Российской Федерации от 2013 года в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник: День работника гражданской авиации.
"Сегодня в России профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Хочу поздравить ветеранов отрасли, всех, кто посвятил ей свою жизнь. Нынешнее поколение специалистов достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно обеспечивает воздушные перевозки и безопасность полетов. Эта сфера имеет важнейшее значение для экономики, людей, для транспортного сообщения, связанности регионов нашей самой большой по территории страны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства подчеркнул, что сегодняшние достижения РФ в сфере гражданской авиации стали возможны благодаря слаженным действиям тысяч высококвалифицированных специалистов.
"Хочу, пользуясь еще раз возможностью, пожелать всем сотрудникам новых высот, успехов в деле служения Отечеству и нашим гражданам", - заключил Мишустин.
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией
09:20
 
