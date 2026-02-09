Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве

https://1prime.ru/20260209/moskva-867318331.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина. В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал. "У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин. Собянин подтвердил увеличение инвестиций в основной капитал, отметив, что показатель представлен за 6 лет.
