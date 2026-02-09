Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве - 09.02.2026
Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина. В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал. "У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин. Собянин подтвердил увеличение инвестиций в основной капитал, отметив, что показатель представлен за 6 лет.
россия, бизнес, москва, рф, сергей собянин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, Сергей Собянин, Владимир Путин
14:00 09.02.2026
 
Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%.
В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина. В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал.
"У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин.
Собянин подтвердил увеличение инвестиций в основной капитал, отметив, что показатель представлен за 6 лет.
Владимир Путин и Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Путин провел встречу с Собяниным
