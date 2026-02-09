https://1prime.ru/20260209/moskva-867318331.html

Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве

Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве - 09.02.2026, ПРАЙМ

Путин на встрече с Собяниным отметил рост инвестиций в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T14:00+0300

2026-02-09T14:00+0300

2026-02-09T14:00+0300

экономика

россия

бизнес

москва

рф

сергей собянин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина. В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал. "У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин. Собянин подтвердил увеличение инвестиций в основной капитал, отметив, что показатель представлен за 6 лет.

https://1prime.ru/20260209/putin-867318215.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рф, сергей собянин, владимир путин