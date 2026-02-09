https://1prime.ru/20260209/moskva-867318473.html
Собянин рассказал Путину о росте регионального продукта Москвы
Собянин рассказал Путину о росте регионального продукта Москвы - 09.02.2026, ПРАЙМ
Собянин рассказал Путину о росте регионального продукта Москвы
Валовый региональный продукт столицы с 2019 года увеличился на 28,4%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт столицы с 2019 года увеличился на 28,4%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет с докладом мэра Москвы. "Если посмотреть динамику за прошедшие годы, с 2019 года, он был, как вы знаете, достаточно хороший, высокая база была, но тем не менее от 2019 года мы нарастили региональный продукт на 28,4%. Это такой неплохой показатель", - сказал Собянин в ходе встречи с президентом.
