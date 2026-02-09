Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве построят 34 новых станции метро к 2032 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Москве построят 34 новых станции метро к 2032 году
В Москве построят 34 новых станции метро к 2032 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Москве построят 34 новых станции метро к 2032 году
В Москве к 2032 году построят 34 новые станции метро, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече столичного градоначальника... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T15:04+0300
2026-02-09T15:04+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
владимир путин
сколково
московское метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864803999_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_bb5dca631756a4408bde20ef65d41dd7.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В Москве к 2032 году построят 34 новые станции метро, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече столичного градоначальника Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным. "Полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлёвской линии, а также станций "Гольяново" и "Достоевская". Идет подготовка к началу сооружения станции "Южный Порт" в Печатниках. Кроме того, намечается продление Сокольнической линии со строительством станций "МГСУ", "Холмогорская" (проектное название) и Филёвской линии в Инновационный центр "Сколково". Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро", - говорится в тексте материалов. Отмечается, что также в октябре было начато строительство 17-километрового южного участка Троицкой линии метро до Троицка. "Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в 2 раза", - добавляется в материалах.
москва
бизнес, россия, москва, сергей собянин, владимир путин, сколково, московское метро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Владимир Путин, Сколково, московское метро
15:04 09.02.2026
 
В Москве построят 34 новых станции метро к 2032 году

В Москве к 2032 году появятся 34 новых станции метро

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип московского метро - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Логотип московского метро. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В Москве к 2032 году построят 34 новые станции метро, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече столичного градоначальника Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
"Полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлёвской линии, а также станций "Гольяново" и "Достоевская". Идет подготовка к началу сооружения станции "Южный Порт" в Печатниках. Кроме того, намечается продление Сокольнической линии со строительством станций "МГСУ", "Холмогорская" (проектное название) и Филёвской линии в Инновационный центр "Сколково". Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро", - говорится в тексте материалов.
Отмечается, что также в октябре было начато строительство 17-километрового южного участка Троицкой линии метро до Троицка.
"Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в 2 раза", - добавляется в материалах.
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей СобянинВладимир ПутинСколковомосковское метро
 
 
