Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причина не называется. Перекрыли движение в 11.03 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
