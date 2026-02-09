https://1prime.ru/20260209/most-867311883.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 09.02.2026, ПРАЙМ

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 10 минут, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T11:38+0300

2026-02-09T11:38+0300

2026-02-09T11:38+0300

бизнес

россия

крымский мост

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867311745_0:76:2193:1309_1920x0_80_0_0_ca7d99928b1d51e74bf497cc67ba6bed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 10 минут, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее движение было перекрыто, причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение спустя 10 минут.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крымский мост, крым