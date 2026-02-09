На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

https://1prime.ru/20260209/most-867311883.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 10 минут, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее движение было перекрыто, причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение спустя 10 минут.
