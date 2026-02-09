https://1prime.ru/20260209/nio-867325701.html
Китайская компания Nio отозвала более 240 тысяч электромобилей
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Китайская компания Nio отзывает 246 229 электрических автомобилей из-за проблем с программным обеспечением, сообщает главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка. Согласно данным управления, компания уведомит пользователей машин, которые входят в список, для организации проведения процедур отзыва. "С сегодняшнего дня отзываются электрические автомобили ES8, ES6 и EC6, произведенные в период с 16 марта 2018 года по 16 января 2023 года, всего 246 тысяч 229 автомобилей", - говорится в сообщении. В некоторых автомобилях, которые попали под процесс отзыва, отмечаются проблемы с программным обеспечением. В определенных условиях может возникать кратковременное затемнение приборной панели, в течение которого водителю не предоставляется необходимая информация об автомобиле и функциях, что предоставляет серьезный риск для безопасности. Nio бесплатно обновит ПО автомобилей с использованием технологии удаленного обновления.
