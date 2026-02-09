Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил проработать развитие системы энергосистемы Дальнего Востока - 09.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260209/novak-867325850.html
Новак поручил проработать развитие системы энергосистемы Дальнего Востока
Новак поручил проработать развитие системы энергосистемы Дальнего Востока - 09.02.2026, ПРАЙМ
Новак поручил проработать развитие системы энергосистемы Дальнего Востока
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T16:52+0300
2026-02-09T16:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на Дальнем Востоке в связке с развитием возобновляемой энергетики, сообщило правительство РФ. Новак провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока, где были рассмотрены меры для покрытия растущего спроса на электроэнергию. В частности, обсуждались предложения по модернизации действующих электростанций: Якутской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и ТЭЦ "Восточная", строительство новых генерирующих объектов в Якутии и возведение высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская". "Дополнительно поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии в связке со строительством возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.Отмечается, что реализация намеченных мер позволит обеспечить устойчивое энергоснабжение Дальневосточного федерального округа, поддержать социально-экономическое развитие региона, создать долгосрочные и стабильные условия для привлечения новых инвестиций и развития инфраструктуры.В начале года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября подготовить программу развития электроэнергетики на Дальнем Востоке до 2036 года.Минэнерго РФ сообщало РИА Новости в январе, что при разработке этой программы оно проработает вопрос финансирования проектов в отрасли, в том числе с использованием "дальневосточной надбавки".В министерстве также отмечали, что текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития.
16:52 09.02.2026 (обновлено: 16:53 09.02.2026)
 
Новак поручил проработать развитие системы энергосистемы Дальнего Востока

Новак поручил проработать строительство систем накопления энергии на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии на Дальнем Востоке в связке с развитием возобновляемой энергетики, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание по развитию энергосистемы Дальнего Востока, где были рассмотрены меры для покрытия растущего спроса на электроэнергию. В частности, обсуждались предложения по модернизации действующих электростанций: Якутской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и ТЭЦ "Восточная", строительство новых генерирующих объектов в Якутии и возведение высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Хабаровская - Комсомольская".
"Дополнительно поручено проработать расширение Хабаровской ТЭЦ-1, модернизацию Комсомольской ТЭЦ-2 и строительство систем накопления энергии в связке со строительством возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация намеченных мер позволит обеспечить устойчивое энергоснабжение Дальневосточного федерального округа, поддержать социально-экономическое развитие региона, создать долгосрочные и стабильные условия для привлечения новых инвестиций и развития инфраструктуры.
В начале года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября подготовить программу развития электроэнергетики на Дальнем Востоке до 2036 года.
Минэнерго РФ сообщало РИА Новости в январе, что при разработке этой программы оно проработает вопрос финансирования проектов в отрасли, в том числе с использованием "дальневосточной надбавки".
В министерстве также отмечали, что текущий максимум потребления мощности энергосистем Дальневосточного федерального округа составляет около 13 ГВт. Ожидается, что к 2042 году он возрастет до 18 ГВт, а к 2050 году до 21,5 ГВт в базовом и до 24,7 ГВт в оптимистичном сценариях развития.
