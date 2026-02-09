https://1prime.ru/20260209/obligatsii-867254991.html

В НРА оценили состояние российского рынка облигаций

2026-02-09T09:00+0300

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Россия входит в топ-10 мировых лидеров по количеству выпусков локальных корпоративных облигаций, несмотря на санкции, говорится в опубликованном Национальным рейтинговым агентством (НРА) аналитическом обзоре "Парадоксы российского долга: локальный гигант в глобальной изоляции". На мировом рынке облигаций прослеживается двухполюсная система – доминирование локального долга или международного, говорится в документе со ссылкой на статистику Cbonds по рынку облигаций 184 стран. Если одни локализуют долг внутри страны ввиду санкций - Россия (96% приходится на локальные выпуски), Беларусь (93%), Иран (100%), то другие наращивают внутренние заимствования в рамках стратегии финансовой независимости – Китай и Индия (по 97%), Япония (94%. В странах Ближнего Востока (55% против 45% локальных выпусков) активно привлекают иностранные инвестиции в рамках глобальной стратегии роста. Согласно данным Cbonds, по состоянию на конец января 2026 года мировой рынок долговых инструментов представлен 367 354 выпусками облигаций на общую сумму 147 триллионов долларов (11 146 триллионов рублей). Чуть более трети рынка приходится на лидера – США (52 триллиона долларов), следом идет с пятидесятипроцентным отставанием Китай (25 триллионов долларов), замыкает тройку Япония (10 триллионов долларов. Российский рынок с долей 0,64% оценен в 0,9 триллиона долларов (71 триллион рублей). При этом на рынке облигаций СНГ за Россией 75,35%. В группе БРИКС у РФ третье место после Китая и Индии. Рынок характеризуется доминированием локальных выпусков, развитой инфраструктурой (торги доступны в выходные дни и в вечернюю сессию до полуночи), но ограничен слабой интеграцией в глобальную финансовую систему. Прошлый год ознаменовался мощным притоком розничных инвесторов (по данным аналитиков, цифра приблизилась к 2 триллионам рублей) в условиях снижения ставок по депозитам. Рынок адаптировался под меняющиеся предпочтения инвесторов, предлагая инструменты с разной доходностью, валютой номинала и типами купонов, говорится в обзоре. Россия лидирует по числу индексов (22 263 единицы из общего мирового числа в 58 718 единиц), более чем в 10 раз превышая объем следующего в списке государства – Китай (2 127 индексов). Московская биржа рассчитывает сотни отраслевых, региональных, стратегических индексов, включая индексы облигаций, валют, товаров, ПИФов, индексы устойчивого развития и пр. Таким образом, Россия обладает одной из самых детализированных систем финансовой индексации в мире, что является очевидным признаком развитой инфраструктуры. Как отмечают специалисты НРА, российский рынок облигаций в 2026 году продолжит путь качественной трансформации в условиях автономии. Основными характеристиками развития помимо роста объемов на фоне снижения ставок, станут углубление локализации, диверсификация инструментария и отраслевая экспансия (ИТ, промышленность, потребительский сектор и пр.) при сохраняющейся дифференциации условий для эмитентов разного кредитного качества.

