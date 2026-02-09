https://1prime.ru/20260209/odessa-867301891.html

В Одессе прогремели повторные взрывы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Повторные взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, помимо части Одесской области, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области, а также в частях Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.

