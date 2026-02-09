Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Одессе прогремели повторные взрывы - 09.02.2026
В Одессе прогремели повторные взрывы
2026-02-09T02:02+0300
2026-02-09T02:10+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Повторные взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе. "В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, помимо части Одесской области, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области, а также в частях Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Виницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.
02:02 09.02.2026 (обновлено: 02:10 09.02.2026)
 
