Оппозиция Японии намерена взять на себя ответственность за провал партии

2026-02-09T06:39+0300
2026-02-09T06:39+0300
экономика
общество
мировая экономика
япония
япония
общество , мировая экономика, япония
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ
06:39 09.02.2026
 
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ. Сопредседатели оппозиционного блока "Альянс центристских реформ", потерпевшего сокрушительное поражение на состоявшихся накануне выборах в ключевую палату парламента, Ёсихико Нода и Тэцуо Сайто вновь подтвердили, что намерены взять на себя ответственность за провал партии, выбор нового лидера станет предметом обсуждения на заседании исполнительного комитета в понедельник.
"Потеря стольких мандатов — это крайне болезненно. Разумеется, мы, как политики, обязаны нести ответственность за результаты. Вместе с тем до начала работы парламента — с 8 по примерно 18 февраля — мы должны выполнить ответственность по формированию новой системы управления. В этой связи мы не можем занять безответственную позицию и просто заявить, что просто уходим в отставку сегодня", - подчеркнул Нода, который является председателем некогда крупнейшей в Японии оппозиционной силы, Конституционно-демократической партии Японии.
По его словам, вопрос о дальнейших шагах будет поставлен сегодня на заседании исполнительного комитета "Альянса".
В свою очередь, сопредседатель "Альянса" и председатель партии "Комэйто" Тэцуо Сайто также отметил, что партия начинает с потери многих своих союзников, но в то же время выразил надежду на возможность создания "большого центристского блока в современной японской политике".
"Я бы хотел определиться с кандидатурой нового лидера до выдвижения кандидата на пост премьер-министра", - добавил при этом он.
В воскресенье в Японии состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования, Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала оглушительную победу по итогам выборов в ключевую нижнюю палату парламента, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
"Альянс центристских реформ", созданный перед выборами из депутатов Конституционно-демократической партии Японии и Партии "Комэйто", получил лишь 49 мест в нижней палате парламенте против 167 до ее роспуска.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
