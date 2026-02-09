https://1prime.ru/20260209/orban-867338023.html

"Это безумие!" Орбан обрушился на Рютте после слов о конфликте с Россией

2026-02-09T23:30+0300

украина

венгрия

россия

европа

марк рютте

виктор орбан

ес

нато

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике слова генсека НАТО Марк Рютте о том, что войска альянса должны присутствовать "на суше, на море и в воздухе" на Украине, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X."Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — отметил политик.Орбан также обратил внимание на слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее заявил, что хотел бы видеть на Украине солдат в униформе ЕС. В ответ на это венгерский премьер подчеркнул, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, воюющих на украинской территории."Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил он.Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

венгрия

европа

