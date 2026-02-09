"Это безумие!" Орбан обрушился на Рютте после слов о конфликте с Россией
Орбан осудил заявление Рютте о возможной отправке войск на Украину
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике слова генсека НАТО Марк Рютте о том, что войска альянса должны присутствовать "на суше, на море и в воздухе" на Украине, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X.
"Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — отметил политик.
Орбан также обратил внимание на слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее заявил, что хотел бы видеть на Украине солдат в униформе ЕС. В ответ на это венгерский премьер подчеркнул, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, воюющих на украинской территории.
"Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил он.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.