2026-02-09T23:30+0300
2026-02-09T23:30+0300
украина
венгрия
россия
европа
марк рютте
виктор орбан
ес
нато
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике слова генсека НАТО Марк Рютте о том, что войска альянса должны присутствовать "на суше, на море и в воздухе" на Украине, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X."Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — отметил политик.Орбан также обратил внимание на слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее заявил, что хотел бы видеть на Украине солдат в униформе ЕС. В ответ на это венгерский премьер подчеркнул, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, воюющих на украинской территории."Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил он.Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
венгрия
европа
украина, венгрия, россия, европа, марк рютте, виктор орбан, ес, нато
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Марк Рютте, Виктор Орбан, ЕС, НАТО
23:30 09.02.2026
 
"Это безумие!" Орбан обрушился на Рютте после слов о конфликте с Россией

Орбан осудил заявление Рютте о возможной отправке войск на Украину

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике слова генсека НАТО Марк Рютте о том, что войска альянса должны присутствовать "на суше, на море и в воздухе" на Украине, фрагмент его выступления опубликован в соцсети X.
"Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне", — отметил политик.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине
23:26
Орбан также обратил внимание на слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее заявил, что хотел бы видеть на Украине солдат в униформе ЕС. В ответ на это венгерский премьер подчеркнул, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, воюющих на украинской территории.
"Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!" — заключил он.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
23:23
 
УКРАИНАВЕНГРИЯРОССИЯЕВРОПАМарк РюттеВиктор ОрбанЕСНАТО
 
 
