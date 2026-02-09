Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/paksh-867316331.html
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией - 09.02.2026, ПРАЙМ
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией
Строительство АЭС "Пакш-2" является самой дешевой инвестицией в атомной сфере в Европе благодаря выгодному контракту с "Росатомом", заявил министр иностранных... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:19+0300
2026-02-09T13:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 9 фев - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" является самой дешевой инвестицией в атомной сфере в Европе благодаря выгодному контракту с "Росатомом", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. &quot;Могу сказать, не нарушая никаких законов о коммерческой тайне, что эта инвестиция в настоящее время является самой дешевой из всех проектов строительства атомных электростанций в Европе. Самой дешевой, мы подписали очень выгодный контракт с Россией еще в 2014 году&quot;, - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.По его словам, за выплаты по кредиту, предоставленному Россией, отвечает министерство финансов Венгрии, поэтому он сам не уполномочен разглашать сумму. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
13:19 09.02.2026
 
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией

Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной атоминой инвестицией в Европе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 9 фев - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Пакш-2" является самой дешевой инвестицией в атомной сфере в Европе благодаря выгодному контракту с "Росатомом", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Могу сказать, не нарушая никаких законов о коммерческой тайне, что эта инвестиция в настоящее время является самой дешевой из всех проектов строительства атомных электростанций в Европе. Самой дешевой, мы подписали очень выгодный контракт с Россией еще в 2014 году", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.

По его словам, за выплаты по кредиту, предоставленному Россией, отвечает министерство финансов Венгрии, поэтому он сам не уполномочен разглашать сумму.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"
16 декабря 2025, 20:58
 
