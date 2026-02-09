Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.02.2026 Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш"
Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш"
Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:24+0300
2026-02-09T13:24+0300
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Росатом, атомная энергетика
13:24 09.02.2026
 
Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш"

Сийярто: подключение новых блоков АЭС "Пакш" к сети ожидается в 2031-2032 гг

БУДАПЕШТ, 9 фев - ПРАЙМ. Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства АЭС.
"К самому началу следующего десятилетия, то есть к 2031-2032 годам, эта атомная электростанция должна быть подключена к национальной энергосети. Таким образом, она будет готова к началу следующего десятилетия, сейчас 2026 год, строительство такой атомной электростанции с этапа "первого бетона", в соответствии с международным опытом, может занять от пяти до семи лет", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией
