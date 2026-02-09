https://1prime.ru/20260209/paksh-867316881.html

Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш"

Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш" - 09.02.2026, ПРАЙМ

Сийярто рассказал о графике подключения к сети новых блоков АЭС "Пакш"

Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T13:24+0300

2026-02-09T13:24+0300

2026-02-09T13:24+0300

энергетика

газ

венгрия

петер сийярто

аэс "пакш"

росатом

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867316592_0:44:1393:827_1920x0_80_0_0_fdcd9357ead1e14701f8c7ef15badd24.jpg

БУДАПЕШТ, 9 фев - ПРАЙМ. Подключение к сети новых блоков АЭС "Пакш" ожидается к 2031-2032 году, то есть через пять-семь лет после заливки "первого бетона", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства АЭС. "К самому началу следующего десятилетия, то есть к 2031-2032 годам, эта атомная электростанция должна быть подключена к национальной энергосети. Таким образом, она будет готова к началу следующего десятилетия, сейчас 2026 год, строительство такой атомной электростанции с этапа "первого бетона", в соответствии с международным опытом, может занять от пяти до семи лет", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RTL.

https://1prime.ru/20260209/paksh-867316331.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", росатом, атомная энергетика