В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков - 09.02.2026, ПРАЙМ
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков - 09.02.2026, ПРАЙМ
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T12:47+0300
2026-02-09T12:49+0300
бизнес
россия
рф
антон котяков
общество
пенсия
пенсионный возраст
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт", отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной. Министр отметил, что старшее поколение – "‎ценнейший актив" для предприятий. "‎Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками", - добавил Котяков. Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
рф
бизнес, россия, рф, антон котяков, общество , пенсия, пенсионный возраст
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков, Общество , пенсия, пенсионный возраст
12:47 09.02.2026 (обновлено: 12:49 09.02.2026)
 
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков

Министр труда и соцзащиты Котяков: пересмотр пенсионного возраста в России не планируется

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт", отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.
Министр отметил, что старшее поколение – "‎ценнейший актив" для предприятий. "‎Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками", - добавил Котяков.
Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
28 ноября 2025, 02:02
