https://1prime.ru/20260209/pensiya-867315412.html
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков - 09.02.2026, ПРАЙМ
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T12:47+0300
2026-02-09T12:47+0300
2026-02-09T12:49+0300
бизнес
россия
рф
антон котяков
общество
пенсия
пенсионный возраст
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт", отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной. Министр отметил, что старшее поколение – "ценнейший актив" для предприятий. "Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками", - добавил Котяков. Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
https://1prime.ru/20251128/pensii-864884191.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_097aa4f9b8450ad439ed7b2ad8dbef50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон котяков, общество , пенсия, пенсионный возраст
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков, Общество , пенсия, пенсионный возраст
В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков
Министр труда и соцзащиты Котяков: пересмотр пенсионного возраста в России не планируется