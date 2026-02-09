https://1prime.ru/20260209/pensiya-867315412.html

В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков

2026-02-09T12:47+0300

2026-02-09T12:47+0300

2026-02-09T12:49+0300

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт", отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной. Министр отметил, что старшее поколение – "‎ценнейший актив" для предприятий. "‎Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками", - добавил Котяков. Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.

