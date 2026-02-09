https://1prime.ru/20260209/petrovich-867323210.html

"Петрович" через суд добивается признания своего бренда общеизвестным

2026-02-09T15:57+0300

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Компания "Строительный торговый дом "Петрович" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию обозначения "Петрович" в качестве общеизвестного в России товарного знака, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявитель, обращаясь в Роспатент, просил признать бренд в виде слова "Петрович", выполненного "оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита красного цвета на белом фоне" общеизвестным с 1 октября 2023 года для таких услуг, как услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров для ремонтных, строительных работ, товаров для дома, сада, огорода, отдыха, и таких же услуг, предоставляемых через интернет. В доказательство широкой известности обозначения СТД "Петрович" привел данные о своей выручке, которая, например, в 2024 году превысила 147,5 миллиарда рублей, и рекламных бюджетах (свыше 1,5 миллиарда рублей в том же году), а также результаты соцопроса. Роспатент, однако, пришел к выводу, что широкая известность обозначения ритейлером не доказана. Ведомство, в частности, отметило, что его магазины находятся только в шести из 89 субъектов Российской Федерации, а из данных по онлайн-продажам не представляется возможным определить, какая доля приходится на потребителей-физлиц. Заявление ООО "СТД "Петрович", в котором компания просит признать решение Роспатента от 17 октября 2025 года незаконным, поступило в суд в январе, к его рассмотрению суд приступит 16 февраля.

