Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области - 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T00:01+0300
ДОНЕЦК, 8 фев - ПРАЙМ. Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ", - сказал Лебедев. Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым. Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры центральной Украины. По данным Лебедева аэродром используется как площадка для приёма транспортной авиации, временного складирования вооружений и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и БПЛА.
ДОНЕЦК, 8 фев - ПРАЙМ. Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ", - сказал Лебедев.
Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры центральной Украины. По данным Лебедева аэродром используется как площадка для приёма транспортной авиации, временного складирования вооружений и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и БПЛА.
 
Заголовок открываемого материала