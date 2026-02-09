https://1prime.ru/20260209/podpole-867300092.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области - 09.02.2026, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T00:01+0300
2026-02-09T00:01+0300
2026-02-09T00:01+0300
общество
полтавская область
украина
лебедев
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867300092.jpg?1770584486
ДОНЕЦК, 8 фев - ПРАЙМ. Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ", - сказал Лебедев.
Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры центральной Украины. По данным Лебедева аэродром используется как площадка для приёма транспортной авиации, временного складирования вооружений и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и БПЛА.
полтавская область
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , полтавская область, украина, лебедев, всу
Общество , Полтавская область, УКРАИНА, ЛЕБЕДЕВ, ВСУ
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
ДОНЕЦК, 8 фев - ПРАЙМ. Удар был нанесен по аэродрому в Полтавской области, на который незадолго до атаки приземлился тяжелый транспортный самолет с грузом для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по военному аэродрому в Миргороде, Полтавская область. По поступающим данным, на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолёт с грузом вооружений для ВСУ", - сказал Лебедев.
Он отметил, что, по сведениям от местного населения, было несколько взрывов, над аэродромом был виден густой дым.
Миргород — узловой объект тыловой авиационной инфраструктуры центральной Украины. По данным Лебедева аэродром используется как площадка для приёма транспортной авиации, временного складирования вооружений и комплектующих, а также как резервная база для тактической авиации и БПЛА.