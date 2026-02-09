Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ - 09.02.2026
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России. "Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.
09:00 09.02.2026 (обновлено: 11:36 09.02.2026)
 
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ

ФСБ: задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и пособник признали вину

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Спецназ ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России.
"Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.
 
