Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ - 09.02.2026, ПРАЙМ
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T09:00+0300
2026-02-09T09:00+0300
2026-02-09T11:36+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России. "Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.
Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ
ФСБ: задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и пособник признали вину
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России.
"Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.