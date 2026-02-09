https://1prime.ru/20260209/pokushenie-867311582.html

Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину, сообщила ФСБ

2026-02-09T09:00+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщила ФСБ России. "Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении ФСБ России.

