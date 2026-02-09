https://1prime.ru/20260209/posol-867335226.html

Французские бизнесмены боятся последствий санкций, заявил посол России

2026-02-09T22:06+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Французские предприниматели очень обеспокоены возможными последствиями антироссийских санкций для своего бизнеса в РФ и просят Россию "пожалеть" их, рассказал российский посол в Париже Алексей Мешков. "Что касается французского бизнеса, его сегодня больше всего волнует, что эти оголтелые антироссийские санкции, которые продолжает штамповать Брюссель, бумерангом ударят по ним в России. И действительно, ко мне периодически приходят французские бизнесмены, и главный у них тезис: "Пожалейте нас, пусть Россия нас не трогает", - сказал он в интервью каналу "Россия 24". В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

