Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом

2026-02-09T21:59+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. "В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы. "Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - отметило посольство. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли сообщал, что переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было.

