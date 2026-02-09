https://1prime.ru/20260209/posolstvo-867335070.html
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
09.02.2026
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T21:59+0300
2026-02-09T21:59+0300
2026-02-09T21:59+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. "В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы. "Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - отметило посольство. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли сообщал, что переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было.
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
