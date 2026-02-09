Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/posolstvo-867335070.html
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом - 09.02.2026, ПРАЙМ
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом
Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T21:59+0300
2026-02-09T21:59+0300
туризм
бизнес
россия
куба
рф
гавана
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. "В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы. "Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - отметило посольство. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли сообщал, что переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было.
https://1prime.ru/20260209/rst-867330335.html
куба
рф
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ee372c1a35f32bc1250eef73888177d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, куба, рф, гавана, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, РФ, Гавана, Российский союз туриндустрии
21:59 09.02.2026
 
Посольство на Кубе контактирует с туроператорами из-за ситуации с топливом

Посольство на Кубе контактирует с туроператорами и авиавластями из-за ситуации с топливом

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия.
"В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы.
"Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - отметило посольство.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли сообщал, что переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было.
Вид на один из отелей Варадеро, Куба - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Переселение туристов на Кубе носит временный характер, заявили в РСТ
18:20
 
ТуризмБизнесРОССИЯКУБАРФГаванаРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала