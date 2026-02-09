https://1prime.ru/20260209/poterya-867213990.html

Россиян со сбережениями предупредили о риске потери денег

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. На фоне снижения процентной ставки по депозитам многие ищут новые высокодоходные инструменты. Одним из таких способов граждане считают инвестиции в криптовалюту. О рисках, связанных с мошенничеством на этом рынке, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах”, - сказал он.Никуда не делись и старые способы мошенничества, которые известны еще с середины нулевых годов, когда массово появились фейковые площадки по торговле на рынке акций и форекс.Если в 90-ые годы финансовые пирамиды носили публичный характер, когда пострадавших втягивали в такие организации выплатами из ранее полученного у других людей, то сейчас технологии позволяют все операции сделать виртуальными.Недобросовестные лица приглашают участвовать в торговле криптовалютой, при этом потерпевшие скачивают себе фейковые приложения по торговле криптой и долгое время считают, что зарабатывают такой торговлей большие деньги. При этом такую деятельность отличают длительные взаимоотношения с мошенниками, когда жертвы, вкладывают в "торговлю криптовалютой" все большие суммы.Результатом таких действий всегда становится потеря всех денежных средств и невозможность получить их назад.В этих условиях особое значение приобретает профилактика таких правонарушений в форме правового просвещения и информирования о подобного рода преступлениях.“Граждане должны понимать, что чрезвычайно высокая волатильность на рынке криптовалюты, когда курс за один день может упасть на десятки процентов, дополняется и массовым мошенничеством и лжетрейдерами крипты", - предупредил Александр Хаминский.

