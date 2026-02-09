https://1prime.ru/20260209/pravkomissiya-867335377.html

Правкомиссия одобрила новый вид надзора для борьбы с контрафактом

Правкомиссия одобрила новый вид надзора для борьбы с контрафактом - 09.02.2026, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила новый вид надзора для борьбы с контрафактом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" и закон "О | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T22:12+0300

2026-02-09T22:12+0300

2026-02-09T22:12+0300

россия

промышленность

ассоциация юристов россии

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867335377.jpg?1770664322

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" и закон "О техническом регулировании", предполагающие введение нового вида надзора для борьбы с контрафактом и фальсификатом, сообщил источник РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, предполагается осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Предполагается, что новый вид контроля устранит увеличение объемов потенциально опасной бесконтрольной продукции на отечественном рынке. Изготовителей, исполнителей и продавцов будут проверять на соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами. Уполномоченным органом определен Росстандарт. "Одобрено", - подтвердил источник РИА Новости. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в свою очередь, отметил, что введение нового вида федерального государственного надзора позволит очистить рынок от потенциально опасных товаров, в том числе контрафактных и фальсифицированных. А также поможет создать равные конкурентные условия для производителей, которые соблюдают стандарты качества и честно относятся к своим потребителям. "Законопроект исключает дублирование функций: если продукция уже проверяется в рамках других видов надзора, дополнительного контроля не будет. Это избавляет добросовестных предпринимателей от двойных проверок", - подчеркнул Груздев.

https://1prime.ru/20251218/rossija-865656933.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, ассоциация юристов россии, правительство рф