Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
Россия за последние четыре года увеличила поставки мяса птицы в страны арабского региона в два раза, сообщила журналистам гендиректор Российского экспортного... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T11:01+0300
2026-02-09T11:01+0300
2026-02-09T11:01+0300
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Россия за последние четыре года увеличила поставки мяса птицы в страны арабского региона в два раза, сообщила журналистам гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Если говорить, например, про продовольствие, то за 4 года мы увеличили в 2 раза поставки мяса птицы и за 11 месяцев прошлого года еще на четверть эти поставки увеличились относительно 2024 года", - сообщила она о поставках в страны арабского региона в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Она добавила, что РЭЦ видит экспоненциальный рост интереса к российской животноводческой продукции, хотя традиционно Россия считалась поставщиком пшеницы и ячменя. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
Глава РЭЦ Никишина: РФ удвоила поставки мяса птицы в страны арабского региона за 4 года