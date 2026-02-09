Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/ptitsa-867309877.html
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
Россия за последние четыре года увеличила поставки мяса птицы в страны арабского региона в два раза, сообщила журналистам гендиректор Российского экспортного... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T11:01+0300
2026-02-09T11:01+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
рэц
мясо птицы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867309710_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dd4d83ba03270e1f08b6fd00db3ba3d8.jpg
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Россия за последние четыре года увеличила поставки мяса птицы в страны арабского региона в два раза, сообщила журналистам гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Если говорить, например, про продовольствие, то за 4 года мы увеличили в 2 раза поставки мяса птицы и за 11 месяцев прошлого года еще на четверть эти поставки увеличились относительно 2024 года", - сообщила она о поставках в страны арабского региона в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Она добавила, что РЭЦ видит экспоненциальный рост интереса к российской животноводческой продукции, хотя традиционно Россия считалась поставщиком пшеницы и ячменя. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
https://1prime.ru/20260202/agroeksport-867115875.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867309710_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_12b6dbf301c8e6e18e8702dcaa184b67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рф, рэц, мясо птицы
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, РЭЦ, мясо птицы
11:01 09.02.2026
 
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года

Глава РЭЦ Никишина: РФ удвоила поставки мяса птицы в страны арабского региона за 4 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Мясо птицы. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Россия за последние четыре года увеличила поставки мяса птицы в страны арабского региона в два раза, сообщила журналистам гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Если говорить, например, про продовольствие, то за 4 года мы увеличили в 2 раза поставки мяса птицы и за 11 месяцев прошлого года еще на четверть эти поставки увеличились относительно 2024 года", - сообщила она о поставках в страны арабского региона в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
Она добавила, что РЭЦ видит экспоненциальный рост интереса к российской животноводческой продукции, хотя традиционно Россия считалась поставщиком пшеницы и ячменя.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Продукция торговой марки Петелинка - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Россия нарастила экспорт мяса птицы в Африку в 3,5 раза
2 февраля, 12:17
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФРЭЦмясо птицы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала