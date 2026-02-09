Путин провел встречу с Собяниным

https://1prime.ru/20260209/putin-867318215.html

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. | 09.02.2026, ПРАЙМ

экономика

россия

рф

москва

владимир путин

сергей собянин

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. Собянин в ходе доклада рассказал, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличена на 28%. "Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - сказал Путин.

