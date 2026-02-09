https://1prime.ru/20260209/putin-867318215.html
Путин провел встречу с Собяниным
Путин провел встречу с Собяниным - 09.02.2026, ПРАЙМ
Путин провел встречу с Собяниным
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:57+0300
2026-02-09T13:57+0300
2026-02-09T13:57+0300
экономика
россия
рф
москва
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/76614/49/766144944_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_57a0a01676df79930de2c6f421a98100.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. Собянин в ходе доклада рассказал, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличена на 28%. "Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - сказал Путин.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76614/49/766144944_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b152cbfa5fc4c86ccdb08175212155c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, владимир путин, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин провел встречу с Собяниным
Путин на встрече с Собяниным назвал динамику экономического роста Москвы отличной