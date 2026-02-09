Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с Собяниным - 09.02.2026, ПРАЙМ
Путин провел встречу с Собяниным
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы.
2026-02-09T13:57+0300
2026-02-09T13:57+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы. Собянин в ходе доклада рассказал, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличена на 28%. "Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - сказал Путин.
13:57 09.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский
Владимир Путин и Сергей Собянин
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста Москвы.
Собянин в ходе доклада рассказал, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличена на 28%.
"Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - сказал Путин.
 
