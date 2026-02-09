https://1prime.ru/20260209/rabgruppa-867335824.html

Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"

Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"

2026-02-09T22:23+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО "Почта России", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ. По словам председателя Госдумы, "состояние "Почты России" ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения".

