09.02.2026
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России" - 09.02.2026, ПРАЙМ
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T22:23+0300
2026-02-09T22:23+0300
россия
общество
рф
вячеслав володин
почта россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867335666_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_ce94f2b3cb4b0633b7fd5d7adf15883e.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО "Почта России", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ. По словам председателя Госдумы, "состояние "Почты России" ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения".
рф
россия, общество , рф, вячеслав володин, почта россии, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Почта России, Госдума
22:23 09.02.2026
 
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"

Володин: Жуков и Боярский войдут в состав рабочей группы по решению проблем "Почты России"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Почты России
Вывеска Почты России - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Вывеска Почты России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО "Почта России", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ.
По словам председателя Госдумы, "состояние "Почты России" ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения".
РОССИЯОбществоРФВячеслав ВолодинПочта РоссииГосдума
 
 
