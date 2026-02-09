https://1prime.ru/20260209/rabgruppa-867335824.html
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России" - 09.02.2026, ПРАЙМ
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T22:23+0300
2026-02-09T22:23+0300
2026-02-09T22:23+0300
россия
общество
рф
вячеслав володин
почта россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867335666_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_ce94f2b3cb4b0633b7fd5d7adf15883e.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО "Почта России", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента. Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ. По словам председателя Госдумы, "состояние "Почты России" ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения".
https://1prime.ru/20260208/pochta-867287109.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867335666_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd69519c0b714016766d68d71d9f1ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, вячеслав володин, почта россии, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Почта России, Госдума
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Володин: Жуков и Боярский войдут в состав рабочей группы по решению проблем "Почты России"