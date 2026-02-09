Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов
2026-02-09T22:55+0300
2026-02-09T22:55+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото. Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.
2026
22:55 09.02.2026
 
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов

Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на $203 млрд

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото.
Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.
Россия в 2025 году увеличила производство золота на 11,8%
