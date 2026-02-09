https://1prime.ru/20260209/rezervy-867336312.html
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов
Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T22:55+0300
2026-02-09T22:55+0300
2026-02-09T22:55+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото. Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.
https://1prime.ru/20260206/rosstat-867258560.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов
Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на $203 млрд
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото.
Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.
Россия в 2025 году увеличила производство золота на 11,8%