Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов

Россия за четыре года заработала на резервах более 200 миллиардов долларов

2026-02-09T22:55+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото. Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.

