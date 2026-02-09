Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/riteyl-867327554.html
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла
Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:28+0300
2026-02-09T17:28+0300
россия
минсельхоз
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/60/841476003_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_92734a5e17cec4e22b580e7d961dc1e2.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить физический доступ россиян к продуктам питания, заявил заместитель главы министерства Максим Боровой. "Что такое продовольственная безопасность? Это не только уровень самообеспечения по тем базовым продуктам, которые у нас есть. Это в том числе и обеспечение физической доступности продуктов питания. Мы на сегодняшний момент не можем ни в коем случае позволить развитие ситуации, при которой в каких-то населенных пунктах у нас не будет представлен классический ритейл", - сказал он на пленарной сессии "Продэкспо-2026". Боровой отметил, что сохранение классического ритейла для ведомства является основополагающей задачей. Замминистра сельского хозяйства выразил надежду, что представители других регуляторов поддерживают такую позицию. "В том числе по вопросу непосредственно гармонизации того законодательства, которое установлено в сфере торговли", - подчеркнул он. Ранее отраслевые союзы пищевой промышленности направили письмо в правительство России с просьбой распространить действие закона о торговле на оборот продовольствия через маркетплейсы.
https://1prime.ru/20251120/stts-864735359.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/60/841476003_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_ba27ac5274d2f08328f31f352f58a78c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минсельхоз, бизнес
РОССИЯ, Минсельхоз, Бизнес
17:28 09.02.2026
 
В Минсельхозе исключили возможность исчезновения классического ритейла

Боровой: Минсельхоз не допустит исчезновения классического ритейла

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Продукты в магазине . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз России не допустит развитие ситуации, при которой возможно исчезновение классического ритейла в каких-либо населенных пунктах, стоит задача сохранить физический доступ россиян к продуктам питания, заявил заместитель главы министерства Максим Боровой.
"Что такое продовольственная безопасность? Это не только уровень самообеспечения по тем базовым продуктам, которые у нас есть. Это в том числе и обеспечение физической доступности продуктов питания. Мы на сегодняшний момент не можем ни в коем случае позволить развитие ситуации, при которой в каких-то населенных пунктах у нас не будет представлен классический ритейл", - сказал он на пленарной сессии "Продэкспо-2026".
Боровой отметил, что сохранение классического ритейла для ведомства является основополагающей задачей.
Замминистра сельского хозяйства выразил надежду, что представители других регуляторов поддерживают такую позицию. "В том числе по вопросу непосредственно гармонизации того законодательства, которое установлено в сфере торговли", - подчеркнул он.
Ранее отраслевые союзы пищевой промышленности направили письмо в правительство России с просьбой распространить действие закона о торговле на оборот продовольствия через маркетплейсы.
В СТЦ рассказали, сколько иностранных брендов могут прийти на рынок ритейла
20 ноября 2025, 05:16
 
РОССИЯМинсельхозБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала