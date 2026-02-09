https://1prime.ru/20260209/rossija-867301697.html

В АдГ призвали вернуться к пониманию, что Россия является частью Европы

БЕРЛИН, 9 фев - ПРАЙМ. Странам НАТО следует как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы и с ней необходимо налаживать прямые контакты, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Я бы не стал постоянно говорить только о сдерживании. Безусловно, нам нужен оборонительный союз. Но нам как можно скорее следует прийти к тому, чтобы снова рассматривать Россию как часть Европы и наконец снова начать стремиться к этому равновесию", - сказал он в ходе интервью телеканалу ARD. Крупалла отметил, что в данный момент не видит признаков того, чтобы Россия угрожала Германии и разговоры про различные даты возможного столкновения двух стран не воспринимает всерьез. "Были и заявления федерального канцлера (Фридриха Мерца – ред.), например, по поводу якобы российских дронов над Германией. Там была выстроена картина угрозы, которой на самом деле не существовало. Это были фейковые новости. Никаких российских дронов не было", - подчеркнул Крупалла. В этой связи он призвал как можно быстрее вернуться к диалогу с Россией и выразил надежду, что глава немецкого кабмина вместо подобных речей начнет стремиться к прямым контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам снова необходимо пространство для деэскалации", - добавил он. Мерц 29 января отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.

россия, общество , мировая экономика, европа, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, нато