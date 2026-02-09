Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране

https://1prime.ru/20260209/rossiya-867334427.html

бизнес

туризм

россия

москва

краснодарский край

санкт-петербург

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных статистики. Таким образом, общее число турпоездок за прошлый год предварительно оценивается в 89,050 миллиона. Уточнение данных традиционно происходит весной. Число турпоездок по России в 2024 году по составило 90,068 миллиона, на россиян тогда пришлось - 84,92 миллиона поездок, на иностранных граждан - 5,15 миллиона. Активнее всего в прошлом году россияне ездили в Москву (почти 10 миллионов поездок), Краснодарский край (9,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6,3 миллиона). В топ-10 регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край. Популярные направления у иностранных туристов распределились так: Москва (2,5 миллиона поездок), Санкт-Петербург (782 тысяч), Подмосковье (248 тысяч), Приморский (138 тысячи) и Краснодарский края (137 тысяч).

москва

краснодарский край

санкт-петербург

