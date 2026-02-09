https://1prime.ru/20260209/rossiya-867334427.html
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T21:52+0300
2026-02-09T21:52+0300
2026-02-09T21:52+0300
бизнес
туризм
россия
москва
краснодарский край
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769786_0:260:3179:2048_1920x0_80_0_0_4b4d7e935612d5a96b6ee134a2bbd4b3.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных статистики. Таким образом, общее число турпоездок за прошлый год предварительно оценивается в 89,050 миллиона. Уточнение данных традиционно происходит весной. Число турпоездок по России в 2024 году по составило 90,068 миллиона, на россиян тогда пришлось - 84,92 миллиона поездок, на иностранных граждан - 5,15 миллиона. Активнее всего в прошлом году россияне ездили в Москву (почти 10 миллионов поездок), Краснодарский край (9,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6,3 миллиона). В топ-10 регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край. Популярные направления у иностранных туристов распределились так: Москва (2,5 миллиона поездок), Санкт-Петербург (782 тысяч), Подмосковье (248 тысяч), Приморский (138 тысячи) и Краснодарский края (137 тысяч).
https://1prime.ru/20260205/oteli-867225456.html
москва
краснодарский край
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769786_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d7e9a93e3d13073fb705d543e7c26535.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, москва, краснодарский край, санкт-петербург
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране
В 2025 году россияне совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных статистики.
Таким образом, общее число турпоездок за прошлый год предварительно оценивается в 89,050 миллиона. Уточнение данных традиционно происходит весной.
Число турпоездок по России в 2024 году по составило 90,068 миллиона, на россиян тогда пришлось - 84,92 миллиона поездок, на иностранных граждан - 5,15 миллиона.
Активнее всего в прошлом году россияне ездили в Москву
(почти 10 миллионов поездок), Краснодарский край
(9,3 миллиона) и Санкт-Петербург
(6,3 миллиона). В топ-10 регионов также вошли Московская область
, Татарстан
, Крым
, Свердловская, Тюменская и Ростовская области
, а также Ставропольский край.
Популярные направления у иностранных туристов распределились так: Москва (2,5 миллиона поездок), Санкт-Петербург (782 тысяч), Подмосковье (248 тысяч), Приморский (138 тысячи) и Краснодарский края (137 тысяч).
Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"