Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране - 09.02.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных статистики. Таким образом, общее число турпоездок за прошлый год предварительно оценивается в 89,050 миллиона. Уточнение данных традиционно происходит весной. Число турпоездок по России в 2024 году по составило 90,068 миллиона, на россиян тогда пришлось - 84,92 миллиона поездок, на иностранных граждан - 5,15 миллиона. Активнее всего в прошлом году россияне ездили в Москву (почти 10 миллионов поездок), Краснодарский край (9,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6,3 миллиона). В топ-10 регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край. Популярные направления у иностранных туристов распределились так: Москва (2,5 миллиона поездок), Санкт-Петербург (782 тысяч), Подмосковье (248 тысяч), Приморский (138 тысячи) и Краснодарский края (137 тысяч).
21:52 09.02.2026
 
Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона турпоездок по стране

В 2025 году россияне совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году совершили более 84,2 миллиона туристических поездок по стране, иностранные граждане - около 4,8 миллиона, следует из предварительных данных статистики.
Таким образом, общее число турпоездок за прошлый год предварительно оценивается в 89,050 миллиона. Уточнение данных традиционно происходит весной.
Число турпоездок по России в 2024 году по составило 90,068 миллиона, на россиян тогда пришлось - 84,92 миллиона поездок, на иностранных граждан - 5,15 миллиона.
Активнее всего в прошлом году россияне ездили в Москву (почти 10 миллионов поездок), Краснодарский край (9,3 миллиона) и Санкт-Петербург (6,3 миллиона). В топ-10 регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.
Популярные направления у иностранных туристов распределились так: Москва (2,5 миллиона поездок), Санкт-Петербург (782 тысяч), Подмосковье (248 тысяч), Приморский (138 тысячи) и Краснодарский края (137 тысяч).
