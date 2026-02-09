Российский рынок акций перешел к снижению

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем демонстрирует снижение на фоне ухудшения геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск снижался на 0,63%, до 2 718,15 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,28%, до 68,24 доллара за баррель. В первой половине торгов понедельника объемы оставались скромными и были похожи на вялую попытку найти повод для движения, и этот повод сегодня утром появился, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Министр иностранных дел Лавров утром озвучил то, чего многие боялись: США, по его словам, отказались от предложений по Украине, сделанных в Анкоридже. Москва приняла американский план, ожидая широкого сотрудничества, но вместо этого - новые санкции и заявления об экономическом доминировании. Формально это не отмена переговоров, конечно, но сигнал жесткий: на быструю разрядку рассчитывать не стоит. Оптимизма на рынке не прибавилось - индекс держится на прежних уровнях скорее по инерции", - рассказал эксперт. "На фоне отсутствия позитивных новостей после недавних переговоров в ОАЭ, где инвесторы рассчитывали на снижение геополитической напряженности, давление на рынок усиливается заявлениями о возможности введения новых пакетов санкций со стороны США и Евросоюза", - отметила Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции "Русала" (+2,18%), "Самолета" (+1,42%), "Полюса" (+0,76%), банка "Санкт-Петербург" (+0,6%) и "Генетико" (+0,56%). В лидерах снижения - бумаги ДВМП (−3,42%), ТГК-1 (−3,22%), "Интер РАО" (−2,87%), "Русгидро" (−2,74%) и "Инарктика" (−2,73%). Гудым ожидает индекс Мосбиржи к концу торгов в "красной" зоне. "Худший сценарий - срыв переговоров плюс жесткая риторика ЦБ 13 февраля плюс новые проблемы в корпоративном секторе - может столкнуть индекс к 2650-2670 пунктам с усилением давления на застройщиков и экспортеров. Нейтральный вариант - пауза по ставке без сюрпризов, продолжение диалога США-Россия без конкретики. Но хотя бы минимальный прогресс в переговорах или мягкая риторика ЦБ могут вывести рынок к 2800 пунктам, особенно если корпоративная отчетность не разочарует", - заключил Силаев.
